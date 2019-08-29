Давид Драбик — один із героїв літнього чемпіонату

Від початку цього тижня в Чернігові тривають старти юнацького чемпіонату України з літнього біатлону пам’яті заслуженого тренера України В. В. Ломаєва. За нагороди в чотирьох індивідуальних дисциплінах і в змішаній естафеті змагаються юнаки та дівчата трьох вікових груп.

І вже перший змагальний день приніс вагомий успіх вихованцям Тернопільської школи стріляючих лижників. Минулого вівторка спринтерські перегони юнаків старшої вікової групи завершилися тріумфом уродженця Москалівки Лановецького району Давида Драбика. В надзвичайно напруженій суперечці з на рік старшим за себе Володимиром Кошманом із Сумщини 18-річний вихованець сільського товариства «Колос», випередивши головного конкурента на відрізку довжиною 7,5 кілометра на 2,2 секунди(!), виборов титул чемпіона.

Причому не можна не відзначити, що атлет, який розпочинав заняття під керівництвом ветерана наставницького корпусу Івана Стецюка, а нині займається в Тернопільській ОДЮСШ із зимових видів спорту під опікою тренерського подружжя Назара і Тетяни Буриків, на вирішальних метрах дистанції продемонстрував справжню міць характеру. Допустивши один промах на першому вогневому рубежі, на другому закрив усі п’ять мішеней і з честю витримав усі зазіхання суперника. Той хоч і був швидшим на дистанції, однак на двох вогневих рубежах схибив двічі.

Не менша інтрига спостерігалася і в боротьбі за «бронзу». Товариш Давида по тренуваннях і його ровесник Юрій Крикончук із Шумщини, який займається під керівництвом Василя Кирилюка, Ігоря Починка і Назара Бурика, після другої стрільби вийшов на завершальний відрізок практично одночасно з Максимом Заровним із Чернігівської області. І в очній суперечці зміг випередити суперника більш ніж на дев’ять секунд, заслужено завоювавши третє місце.

А невдовзі успіх старших зміцнив і 16-річний Віталій Мандзин із Тернопільської ОШВСМ. У спринтерських перегонах юнаків середньої вікової групи наочно, причому вже не вперше, проілюстрував, що є одним із фаворитів серед ровесників. Завоювати «золото», щоправда, завадили чотири промахи на двох вогневих рубежах. Однак боротьбу не припинив і виборов друге місце, відставши від чемпіона, який не закрив лише одну мішень, тільки на 31,5 секунди.

Учора ж, коли відбулися гонки переслідування юнаків старшої вікової групи, Давид Драбик достроково закріпив за собою звання одного з героїв цих стартів, завоювавши друге підряд «золото». Натомість Юрій Крикончук не зміг зберегти завойоване в спринті, фінішувавши восьмим.

А сьогодні зранку юнаки і дівчата двох молодших вікових груп визначали найсильніших в індивідуальній гонці. Саме вона стала бенефісом уже згаданого Віталія Мандзина. Юнака не засмутила відносна невдача в спринті і в боротьбі за «золото» йому вже ніхто не зміг скласти конкуренцію. Третя нагорода найвищої проби в скарбничці збірної Тернопільщини.

У п’ятницю, 30 серпня, стануть відомі лауреати суперспринтів у всіх трьох вікових групах. А завершиться чемпіонат останнього літнього дня змішаними естафетами. Тернопільські дівчата двох молодших вікових груп, до речі, теж змагаються в Чернігові. Але в спринтерських гонках їм не вдалося потрапити до числа призерів.

На фото: на дистанції в Чернігові дворазовий чемпіон України з літнього біатлону Давид ДРАБИК; нагородження лауреатів сьогоднішньої індивідуальної гонки юнаків середньої вікової групи — на верхній сходинці п’єдесталу Віталій МАНДЗИН.

Фото з архіву Тернопільської ОДЮСШ із зимових видів спорту