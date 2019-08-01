Де Тернопіль, а де — Демидів

Очікуване прихильниками тернопільської «Ниви» перше в новому сезоні побачення зі своїми улюбленцями відкладається на два тижні. Через проведення на Тернопільському міському стадіоні Кубка України з пожежно-прикладного спорту запланований на суботу, 3 серпня, поєдинок другого туру чемпіонату України з футболу серед команд другої ліги між «Нивою» і «Діназом» перенесли на поле суперника в селі Демидові Вишгородського району Київської області.

А ось час початку зустрічі, хоча ця обставина навряд чи втішить уболівальників зелено-жовтих, залишився незмінним — 17.00. Перед стартовим свистком львівського арбітра Вадима Подригулі «Нива», яка в першому турі мала вихідний через непарну кількість учасників у групі «А», до речі, випереджає одного з новачків дивізіону за додатковими показниками. Як і ще три команди, які також розпочали чемпіонат із поразок.

Результати першого туру: «Діназ» — «Оболонь-2» — 0:1, «Поділля» (Хмельницький) — «Верес» (Рівне) — 0:1, «Буковина» (Чернівці) — «Ужгород» — 1:3, «Полісся» (Житомир) — «Нива» (Вінниця) — 1:0, «Калуш» — «Чайка» (Петропавлівська Борщагівка) — 0:0.

Після неочікуваного вояжу на Київщину гравці «Ниви» здійснять планову мандрівку до Чернівців, де поміряються силами з «Буковиною». А вже в четвертому турі, базовим днем проведення якого є субота, 17 серпня, підопічні Василя Малика прийматимуть «Полісся».

Фото із сайту ФК «Нива»