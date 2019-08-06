Для реєстрації акцизних накладних визначені терміни

Повідомлення від головного управління ДФС у Тернопільській області. Відповідно до пункту 231.1 статті 231 Податкового кодексу України при ввезенні на митну територію України пального або спирту етилового, з якого сплачено акцизний податок, або на умовах, визначених статтею 229, або реалізації пального чи спирту етилового, платник податку зобов’язаний скласти акцизну накладну в електронній формі за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД реалізованого пального або спирту етилового та зареєструвати її в Єдиному реєстрі акцизних накладних (ЄРАН) із дотриманням умови щодо реєстрації в порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи.

Порядком заповнення акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку пального, заявки на поповнення (коригування) залишку спирту етилового, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 19 червня2019 року за номером 262, передбачена можливість складання акцизних накладних за кожним акцизним складом/пересувним акцизним складом, кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД та їх реєстрації в ЄРАН не пізніше останнього дня звітного місяця:

— на загальний обсяг пального, втраченого та/або використаного для власного споживання протягом такого місяця;

— на загальний обсяг спирту етилового, втраченого протягом місяця.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області