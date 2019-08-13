Електронний кабінет допоможе

Згідно з пунктом 7.2 розділу VII, пунктом 8.4 розділу VIIІ, пунктом 9.3 розділу ІХ Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 9 грудня 2011 року за номером 1588 із змінами, платники податків, які уклали з відповідним контролюючим органом договір про визнання електронних документів, можуть подати певні заяви, а також повідомлення засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством. Про це нагадали в головному управлінні ДФС у Тернопільській області.

Подання документів засобами електронного зв’язку в електронній формі здійснюється платниками відповідно до норм Податкового кодексу України та Порядку обміну електронними документами з контролюючими органами, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 6 червня 2017 року за номером 557.

Згідно з пунктом 3 розділу ІІ порядку платник створює електронні документи в строки та відповідно до порядку, що визначені законодавством для відповідних документів в електронному та паперовому вигляді, із зазначенням всіх обов’язкових реквізитів.

Вхід до електронного кабінету здійснюється за адресою: http://cabinet.sfs.gov.ua, а також через офіційний веб-портал ДФС.

У відкритій та приватній частинах електронного кабінету у розділі «Допомога» розміщено покрокову інструкцію щодо створення електронних документів за допомогою режиму «Введення звітності».

Режим «Введення звітності» приватної частини електронного кабінету забезпечує можливість створення та подання до відповідного контролюючого органу податкової, фінансової, статистичної звітності, звітності з єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, в тому числі повідомлення за формою №20-ОПП (J/F1312002) та заяв за формами №1-ОПП (J1312101) і №17-ОПП (J/F1312201).

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області