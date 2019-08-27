Формати звітності в електронному кабінеті

Відповідно до пункту 46.2 статті 46 Податкового кодексу України платник податку на прибуток подає разом із відповідною податковою декларацією квартальну або річну фінансову звітність у порядку, передбаченому для подання податкової декларації з урахуванням вимог статті 137. Про це нагадали в головному управлінні ДФС у Тернопільській області.

Фінансова звітність, що складається та подається відповідно до пункту 46.2, зокрема, платниками податку на прибуток є додатком до податкової декларації з податку на прибуток та її невід’ємною частиною.

Подання документів засобами електронного зв’язку в електронній формі здійснюється платниками відповідно до норм Податкового кодексу та Порядку обміну електронними документами з контролюючими органами, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від шостого червня 2017 року за номером 557.

Згідно з пунктом 3 розділу ІІ порядку платник, зокрема, створює електронні документи в строки та відповідно до порядку, що визначені законодавством для відповідних документів в електронному та паперовому вигляді, із зазначенням всіх обов’язкових реквізитів.

Для платників податків, які, відповідно пункту 49.3 статті 49 Кодексу, обрали спосіб подання звітності засобами електронного зв’язку в електронній формі (в тому числі і за допомогою електронного кабінету), на веб-порталі ДФС України ведеться та підтримується в актуальному стані рубрика «Електронна звітність». Відповідно за посиланням від 30 грудня 2014 року в рубриці «Головна>Електронна звітність>Платникам податків про електронну звітність>Повідомлення платникам податків про подання електронної звітності» викладено повідомлення щодо приймання та обробки фінансової звітності за різними форматами.

При створенні звітності, яка подається до Державної фіскальної служби України і Державної служби статистики України, необхідно використовувати формати з першою літерою «S». Натомість звітність, яка подається тільки до Державної фіскальної служби України, формується за форматами з першою літерою «J».

Вхід до електронного кабінету здійснюється за адресою: http://cabinet.sfs.gov.ua, а також через офіційний веб-портал ДФС (http://sfs.gov.ua/).

У відкритій та приватній частинах електронного кабінету в розділі «Допомога» розміщено допомогу щодо створення електронних документів за допомогою режиму «Введення звітності».

У режимі «Введення звітності» приватної частини (особистого кабінету) електронного кабінету користувач має можливість створювати, редагувати, підписувати та надсилати звітність, зокрема фінансову.

При формуванні фінансової звітності користувач самостійно встановлює фільтр за параметрами: «рік», «період», «тип форми» та обирає необхідну форму фінансової звітності за звітний період, щодо якого здійснюється звітування/уточнення. В наступному вікні обирає «стан документа» (звітний документ/новий звітний документ/уточнюючий документ) та відповідний територіальний орган ДФС: «регіон», «район».

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області