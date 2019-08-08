Граничні терміни подання звітності

Нагадування від головного управління ДФС у Тернопільській області. В п’ятницю, 9 серпня, закінчується термін подання звітності за другий квартал 2019 року, а також алкогольно-тютюнової звітності за липень.

А саме:

— податкової декларації з ПДВ платниками, в яких базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу, за другий квартал;

— податкової декларації з податку на прибуток підприємств платниками, в яких податковий період дорівнює календарному кварталу, за перше півріччя 2019 року;

— розрахунку податку на прибуток нерезидента платниками, в яких податковий період дорівнює календарному кварталу, за перше півріччя 2019 року;

— фінансової звітності платниками податку на прибуток, в яких податковий період дорівнює календарному кварталу, за перше півріччя 2019 року;

— звіту про суми податкових пільг за другий квартал;

— розрахунку податку на прибуток постійного представництва нерезидента платниками, в яких податковий період дорівнює календарному кварталу, за перше півріччя 2019 року;

— розрахунку частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету державними унітарними підприємствами та їхніми об’єднаннями, за другий квартал;

— податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку за другий квартал (форма №1-ДФ);

— звіту про обсяги виробництва та реалізації спирту за липень (форма №1-РС);

— звіту про обсяги виробництва та реалізації алкогольних напоїв за липень (форма №2-РС);

звіту про обсяги виробництва та реалізації тютюнових виробів за липень (форма №3-РС);

звіту про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у оптовій мережі за липень (форма №1-ОА);

звіту про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у оптовій мережі за липень (форма №1-ОТ);

податкової декларації про майновий стан і доходи фізичними особами — підприємцями, які перейшли з другого кварталу зі спрощеної системи оподаткування на загальну або вперше зареєстровані у другому кварталі;

податкової декларації платника єдиного податку — юридичної та фізичної особи — підприємця платниками третьої групи за ІІ квартал;

— податкової декларації рентної плати з розрахунком:

— рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів за другий квартал;

— рентної плати за спеціальне використання води за другий квартал;

— рентної плати за користування надрами без рентної плати за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини за другий квартал;

— податкової декларації екологічного податку за другий квартал;

— податкової декларації туристичного збору за другий квартал;

— податкової декларації збору за місця для паркування транспортних засобів за другий квартал.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області