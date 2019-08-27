І далі без утрат

Навіть прихильникам тернопільської «Ниви» зі стажем буде важко пригадати, коли востаннє їхні улюбленці так упевнено стартували в чемпіонаті. На щастя, не вибила команду з колії і виїзна невдача в матчі першого попереднього етапу Кубка України з рівненським «Вересом» (1:2), про яку ми повідомляли в номері газети за минулу п’ятницю.

Особливо з огляду на те, що в День Незалежності на підопічних Василя Малика чекало не менш серйозне випробування — виїзний поєдинок п’ятого туру регулярного турніру з «Калушем». Єдиний представник Івано-Франківської області в групі «А» другої ліги перед очним двобоєм із «Нивою» теж перебував у трійці лідерів. І за певних умов (перемога плюс утрата очок «Поліссям») міг потіснити «Ниву» з чільного рядка турнірної таблиці. Принциповості зустрічі, звісно, додавала і та обставина, що чимало гравців на чолі з наставником не так давно змінили червоні спартаківські футболки колишнього клубу «хіміків» на зелено-жовті.

Тож суперечка давніх «друзів-суперників» тримала в напрузі одну тисячу глядачів від стартового свистка до фінального. Коли ж, припустімо, хтось із уболівальників хвилин за десять до завершення таки наважився залишити спортивну арену, дійшовши висновку, ніби гра так і завершиться з нічийним рахунком 1:1, то опісля міг хіба пошкодувати про свій учинок. Із початку цього сезону команда згаданого вже Василя Малика насамперед відзначається високим рівнем фізичної підготовки та вмінням не припиняти боротьбу до останніх секунд.

Завдяки цьому саме у футбольному ендшпілі «Нива» і здолала вже другого підряд безпосереднього конкурента в боротьбі за чільні позиції в групі. І вдруге підряд своєрідним «джокером» став один з останніх новачків тернопільського клубу, колишній нападник «Калуша» Сергій Кисленко. Його поява у середині другого тайму, як і дещо пізніше вихід на поле півзахисника Андрія Малащука, стали вирішальними в матчі. На 87-й хвилині останній зі штрафного навісив м’яч у центр карного майданчика суперників. А за мить Сергій Кисленко продемонстрував неабияке вміння вигравати дуелі в оборонців на «другому» поверсі.

І це ще не все. Природне бажання господарів відновити рівновагу вже в компенсований до другого тайму час призвело вже до справжнього бенефісу Андрія Малащука. Відібравши в суперника м’яч у центрі поля, здійснив стрімкий ривок до штрафного майданчика «Калуша», де і був збитий оборонцями. Відчай останніх можна було зрозуміти — навіть не намагалися сперечатися з арбітром, який, до речі, протягом усієї зустрічі, так би мовити, «підсвистував» на користь господарів.

Влучний удар Андрія Герта з одинадцятиметрової позначки і встановив остаточний підсумок зустрічі — 3:1 на користь «Ниви». Залишається хіба додати, що рахунок на 33-й хвилині відкрили господарі після влучного удару Володимира Савошка. А невдовзі після початку другого тайму (47-ма хвилина) рівновагу відновив Максим Демчук, поклавши початок вольовій перемозі наших земляків.

Інші результати п’ятого туру: «Діназ» (Вишгород) — «Полісся» (Житомир) — 0:0, «Поділля» (Хмельницький) — «Оболонь-2» (Буча) — 1:0, «Ужгород» — «Верес» (Рівне) — 1:2, «Чайка» (Петропавлівська Борщагівка) — «Нива» (Вінниця) — 2:1.

Останнього літнього дня, 31 серпня, гравці тернопільської «Ниви» в матчі шостого туру прийматимуть хмельницьке «Поділля». Початок гри на Тернопільському міському стадіоні — о 17-й годині.

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