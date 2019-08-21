І за медалі посперечаються, і за призові

Сьогодні в Луцьку розпочався головний для вітчизняних майстрів «королеви спорту» старт сезону — чемпіонат України з легкої атлетики серед дорослих. Під час триденного марафону стануть відомі й імена лауреатів командного чемпіонату України з бігу на 10000 метрів серед дорослих, молоді та юніорів.

Серед претендентів на нагороди обох змагань — і відомі легкоатлети з Тернопільщини. В секторі для метання диска один з лідерів у цій дисципліні, майстер спорту Іван Панасюк виступить разом зі своїм підопічним у Тернопільській ОДЮСШ із літніх видів спорту Олександром Шилівським. Учасника цьогорічного молодіжного чемпіонату Європи вирішили не заявляти на турнір штовхальників ядра, оскільки в компанії дорослих йому ще буде важко скласти гідну конкуренцію.

Виступить у Луцьку й інший наставник Олександра — Олег Данилюк, який спробує домогтися успіху в улюбленому спринті. А також майстри спорту Руслан Даньків (1500 і 800 метрів), Сергій Крук (довжина, потрійний), Дмитро Чорнота (потрійний). Сподіватимемося непоганих результатів і від стрибунів у висоту Христини Стефанишиної та Олександра Хоми, молодшого брата Руслана Назара Даньківа (800 метрів). У бігу ж на 10000 метрів за нагороди стартів юніорок сперечатиметься Христина Паньків.

Цікава деталь. Для переможців і призерів чемпіонату в шістнадцяти видах програми встановлені грошові призові винагороди. За повідомленням прес-служби Федерації легкої атлетики України, кошти для їх виплати надійшли від відомого в минулому вітчизняного стрибуна в довжину Андрія Макарчева. Сам пан Андрій визначив і дисципліни, в яких передбачені премії лауреатам, та їхні розміри. Крім того, окремі грошові бонуси встановлені для атлетів, які покажуть сім найкращих результатів за таблицею очок IAAF серед усіх видів програми чемпіонату.

Призові за перше місце в чемпіонаті України в певних видах становитимуть 5000 і 10000 гривень. А за найкращий результат, за таблицею очок IAAF, спортсмен отримає 15000 гривень. Натомість легкоатлети, які покажуть три найкращих результати за таблицею очок IAAF, будуть нагороджені ще й спеціальними пам’ятними кубками.

На фото: тернопільський дискобол Іван ПАНАСЮК.

Фото з вільних джерел