Із першого жовтня — нові міжнародні номери рахунків

Повідомлення від головного управління ДПС у Тернопільській області. Про заміну діючих рахунків для зарахування надходжень до державного та місцевих бюджетів відповідно до вимог стандарту IBAN (29 літерно-цифрових символів) із збереженням довжини номера рахунку аналітичного обліку — не більше чотирнадцяти цифрових символів.

Перехід на міжнародні номери рахунків при обслуговуванні бюджетів за доходами буде здійснено Казначейством з першого жовтня 2019 року. Саме від цієї дати змінюються реквізити бюджетних рахунків для сплати податків і зборів, відкритих відповідно до вимог стандарту IBAN.

Із переліком оновлених рахунків можна ознайомитися на субсайті Територіальних органів ДПС у Тернопільській області у розділі «Бюджетні рахунки» за посиланням: http://tr.tax.gov.ua/okremi-storinki/arhiv2/390310.html.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області