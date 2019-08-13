Козацькі розваги на Хрещатику

Минулої суботи на головній вулиці Києва Хрещатику відбулися фінальні змагання всеукраїнського фестивалю «Козацькі розваги». Вирішальним баталіям у столиці передували два відбіркові етапи, які проводилися в усіх областях нашої держави.

Як-от, скажімо, відкриті змагання з козацького багатоборства, проведені в Яблуневі Гусятинського району в день Святих Верховних апостолів Петра і Павла. Один із переможців липневих стартів Андрій Балабух разом з іншим відомим у нашому краї атлетом Володимиром Бойком кинули виклик найсильнішим богатирям-аматорам із Харківської, Рівненської, Запорізької, Волинської, Кіровоградської, Житомирської та Одеської областей.

Майже чотири години тривали виснажливі випробування, під час яких дуети атлетів визначили найсильніших у п’ятьох богатирських естафетах. Палка підтримка вболівальників, серед яких, звісно, знайшлися і наші земляки, допомогла успішно виступити й Андрієві з Володимиром. У комплексному заліку аматорський дует із Тернопільщини, який захищав честь обласного центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх», виборов почесне п’яте місце.

Усіх лауреатів фінальних стартів всеукраїнського фестивалю щиро привітав головний стронгмен країни і головний суддя змагань Василь Вірастюк.

На фото: прогулянка Андрія БАЛАБУХА і Володимира БОЙКА Хрещатиком із важким тракторним колесом.

Фото Павла САРАБУНА