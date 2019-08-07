Крос-кантрі — велоперегони для мужніх і витривалих

Минулої неділі Тернопільський міський центр фізичного здоров’я населення та обласний осередок Федерації велосипедного спорту України визначили лауреатів відкритих змагань із велосипедного крос-кантрі Ternopil open cup. За перемогу та гарантовані організаторами і спонсорами призи в чотирьох категоріях боролися 53 вірних прихильники гірського велосипеда.

Прокладений у лісі поблизу Кутківців і Пронятина відрізок пересічною місцевістю довжиною майже в дев’ять кілометрів підготував для учасників чимало серйозних перешкод. Не тільки на підйомах довелося працювати з максимальною самовіддачею, а й на спусках. Адже і найменша розслабленість ризикувала обернутися вильотом із траси.

На дистанції в одне коло найкраще з усіма випробуваннями впоралися Віталій Шумайко та Іванна Швець. Другими стали Вадим Радзінський і Зоряна Биндас, третіми — Роман Вижиковський і Світлана Кіх.

Ще гучнішими оплесками зустрічали на фініші переможців і призерів перегонів на три кола — Олександра Касьянова та Ілону Мацієвську, Оксану Павук і Василя Морозова, Олега Маркулинця і Марту Кравець. Як і всіх без винятку учасників традиційних уже дитячих стартів на короткі дистанції «Круті віражі». Родзинкою спортивного свята, без сумніву, стали і презентація з тест-драйвом електровелосипедів ELEEK.

Під час урочистої церемонії нагородження лауреатів організатори щиро подякували за допомогу своїм партнерам і партнерам усіх прихильників здорового способу життя краю — магазинові «Спортландія», магазинові туристичного спорядження Gorgany, торговій марці «Ласунка», порталові «Файне.UA», доставці питної бутильованої води Euro Voda, «Юридичному бюро», компанії ELEEK.

На фото: солідна компанія на старті; під час нагородження переможців; призи для лауреатів.

Фото Тернопільського міського центру фізичного здоров’я населення