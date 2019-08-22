Легший не означає слабший

Чемпіон світу з боксу за версіями WBA і WBO в легкій вазі українець Василь Ломаченко і його суперник британець Люк Кемпбелл за два тижні до бою пройшли обов’язкову процедуру зважування. Наш співвітчизник виявився легшим за конкурента — 62,78 проти 64,27 кілограма.

Яскраве спортивне дійство відбудеться останнього дня літа, 31 серпня, в Лондоні. Це буде бій за пояси Ломаченка за версіями WBA, WBO, а також за вакантний пояс WBC у легкій вазі. В попередньому ж своєму поєдинку, який відбувся 12 квітня цього року в Лос-Анджелесі, наш земляк із Білгород-Дністровського на Одещині вже в четвертому раунді нокаутував іншого британця Ентоні Кроллу, захистивши вже згадані два чемпіонські титули.

Інші ж відомі українські боксери-професіонали свої наступні виступи в рингу запланували на жовтень. Проведуть їх вони в Сполучених Штатах Америки. Спочатку Сергій Дерев’янченко (5 жовтня) в середній вазі спробує завоювати титул чемпіона світу за версією IBF у бою з Геннадієм Головкіним із Казахстану. За тиждень (12 жовтня) в Чикаго дебютний бій у суперважкій вазі проведе інший уславлений чемпіон світу Олександр Усик. От тільки ім’я його суперника поки не відоме. За повідомленням менеджера українського боксера Егіса Клімаса камерунець Карлос Такам нещодавно підписав контракт з іншою промоутерською компанією і, скоріш за усе, не зможе вийти в ринг проти українця.

Нарешті в п’ятницю, 18 жовтня, у Філадельфії чемпіон світу в напівважкій вазі за версією WBC Олександр Гвоздик проведе об’єднавчий бій із чемпіоном світу за версією IBF Артуром Бетербієвим із Росії. Переможець цього поєдинку (бо ж і нічия, звісно, можлива) стане чемпіоном планети за двома версіями.

Фото з вільних джерел