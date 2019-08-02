НА МАЛАШОВЕЦЬКОМУ ПОЛІГОНІ ОБЛАШТУЮТЬ СУЧАСНИЙ СМІТТЄСОРТУВАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС

НА 36-Й СЕСІЇ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДЕПУТАТИ УХВАЛИЛИ РІШЕННЯ ПРО НАДАННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТ І ДЛЯ БУДІВНИЦТВА СМІТТЄСОРТУВАЛЬНОГО ОБ’ЄКТА, ВПОРЯДКУВАННЯ ТА УТРИМАННЯ СМІТТЄЗВАЛИЩА. Де побудують сміттєсортувальний комплекс Зокрема, йдеться про земельні ділянки комунальної власності в с. Малашівцях Зборівського району. «Відтепер у нас з’явилася можливість розв’язати проблеми, пов’язані із твердими побутовими відходами та сміттєзвалищами в Тернополі. Минулого року Тернопільській міській раді нарешті вдалося оформити усю необхідну документацію та закріпити за собою земельну ділянку в с. Малашівцях, де розташований сміттєвий полігон. Уже є розроблений відповідний паспорт Малашовецького полігону, після чого ми оголосили конкурс на пошук інвестора для облаштування там сучасного сміттєсортувального комплексу», — зазначив міський голова Сергій Надал. Переможцем конкурсу стало ТОВ «ЕКО-ЛІДЕР Т», яке входить у групу компанії «Кліар Енерджі», що уже понад чотири роки займається утриманням сміттєзвалищ та має 14 біогазових установок на всій території України. Компанія «Кліар Енерджі» входить у 20-ку інноваційних компаній України, поряд із Vodafone Україна, ІТ-Інтегратор та іншими. Що сміттєсортувальний комплекс дасть Тернополю «Встановлення сміттєсортувально ї установки на Малашовецькому полігоні дасть можливість зменшити об’єми сміття, адже компанія займатиметься не лише відсортовуванням твердих побутових відходів, а також відкачуванням небезпечного і шкідливого газу — метану, — додає Сергій Надал. – А після впорядкування території, встановлення там необхідного обладнання, облаштування освітлення та огородження Малашовецький полігон буде відповідати усім сучасним вимогам і стандартам». Окрім того, після передачі в оренду земельної ділянки, де розміщений Малашовецький полігон, з бюджету громади більше не витрачатимуться кошти на утримання полігону, адже тепер цим займатиметься компанія інвестор. Натомість ці кошти будуть спрямовані на інші потреби міста. А це мільйон гривень, який щороку виділявся з міського бюджету. Мерія нагадує про необхідність сортування сміття Нагадаємо, Тернопільська міська рада внесла зміни до «Правил благоустрою м. Тернополя». Згідно із змінами, виконавцям послуг з управління, утримання, обслуговування багатоквартирних будинків, ОСББ, ОСН, СК та нежитлових приміщень необхідно переобладнати існуючі контейнерні майданчики для забезпечення роздільного сортування побутових відходів, а у багатоквартирних будинках, де наявні діючі сміттєпроводи, — влаштувати на прибудинковій території контейнерні майданчики для забезпечення роздільного сортування побутових відходів. Своєю чергою, надавачі послуг із вивезення побутових відходів, відповідно до нових правил, повинні укомплектувати наявні майданчики контейнерами для роздільного сортування побутових відходів (змішані відходи, полімери, скло). За матеріалами ТМР.