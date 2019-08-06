Надайте документи і податок не платитимете

Нагадування від головного управління ДФС у Тернопільській області. До загального оподатковуваного доходу платника податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) не включаються кошти або вартість майна (послуг), що надаються як допомога на лікування та медичне обслуговування платника податку або члена сім’ї фізичної особи першого ступеня споріднення, дитини, яка перебуває під опікою або піклуванням платника податку.

Звісно за умови документального підтвердження витрат, пов’язаних із наданням зазначеної допомоги (при наданні коштів), у тому числі, але не виключно, для придбання ліків, донорських компонентів, протезно-ортопедичних виробів, виробів медичного призначення для індивідуального користування інвалідів, за рахунок коштів благодійної організації або його роботодавця, в тому числі в частині витрат роботодавця на обов’язковий профілактичний огляд працівника згідно із Законом України «Про захист населення від інфекційних хвороб» та на вакцинацію працівника, спрямовану на профілактику захворювань у період загрози епідемій відповідно до Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» за наявності відповідних підтверджуючих документів, окрім витрат, що компенсуються виплатами з фонду загальнообов’язкового державного соціального медичного страхування.

Норми встановлені підпунктом 165.1.19 пункту 165.1 статті 165 Податкового кодексу України. Їх застосовують юридичні особи — благодійні організації або роботодавці — платники ПДФО лише за наявності відповідних документів, які підтверджують факт проведення лікування та медичного обслуговування.

Для підтвердження фактично понесених ними витрат, пов’язаних із лікуванням та медичним обслуговуванням, платник ПДФО надає договори, що ідентифікують продавця товарів (робіт, послуг) і їхнього покупця (отримувача), платіжні та розрахункові документи тощо.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області