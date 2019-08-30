Найкращі із кращих змагатимуться у Великих Гаях!

Першої суботи осені, 7 вересня, вперше в області відбудуться обласні змагання «Найкраща сільська спортивна громада Тернопільщини». Прихильники здорового способу життя з усіх куточків нашого краю поміряються силами на стадіоні Великогаївської об’єднаної територіальної громади Тернопільського району.

Організаторами стартів сільських фізкультурників стали Тернопільська територіальна організація всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства «Колос» і управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації спільно з місцевим осередком НОК України в Тернопільській області і Асоціацією об’єднаних територіальних громад.

Урочисте відкриття змагань розпочнеться об одинадцятій ранку. А згодом збірні сільських фізкультурників із найкращих сільських та селищних ОТГ кожного з районів нашого краю визначать найсильніших у міні-футболі, волейболі, перетягуванні каната, гирьовому спорті, шахах, шашках і настільному тенісі. Змагатимуться й голови, на яких очікуватимуть випробування гирями і дартсом. Боротьба, будьте певні, як завжди, буде надзвичайно напруженою та азартною.

На переможців і призерів в окремих видах очікують медалі й дипломи. А лауреатів командної суперечки нагородять кубками й грамотами.

Переможець командних стартів, окрім чемпіонських трофеїв, отримає ще й право захищати честь Тернопільщини на Всеукраїнських спортивних змаганнях сільських та селищних ОТГ, які відбудуться 19-22 вересня 2019 року у Ворохті Івано-Франківської області.

Фото з вільних джерел