Наявність у покупців ліцензій не потрібно перевіряти

Відповідно до положень статті 15 Закону України від 19 грудня 1995 року за номером 481 «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» із змінами та доповненнями оптова торгівля пальним та зберігання пального здійснюються суб’єктами господарювання всіх форм власності за наявності ліцензії. Про це нагадали в головному управлінні ДФС у Тернопільській області.

Єдиний державний реєстр суб’єктів господарювання, які отримали ліцензії на право виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним, та місць виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним — перелік суб’єктів господарювання, які отримали ліцензії. Порядок його ведення затверджено постановою Кабінету міністрів України від 19 червня 2019 року за номером 545 «Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного реєстру суб’єктів господарювання, які отримали ліцензії на право виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним, та місць виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним і внесення змін до деяких постанов Кабінету міністрів України».

Відповідно до пункту 8 порядку інформація про суб’єкти господарювання вноситься до єдиного реєстру ліцензіатів та місць обігу пального не пізніше робочого дня, наступного за днем видачі/зупинення/анулювання ліцензії або внесення змін до ліцензії. Єдиний реєстр ліцензіатів та місць обігу пального розміщується на офіційному веб-сайті ДФС.

Тобто суб’єкти господарювання, які отримали ліцензію на право здійснення оптової торгівлі пальним, не повинні вимагати чи перевіряти наявність у покупців ліцензій на право здійснення роздрібної та/або оптової торгівлі пальним, оскільки положення згаданого Закону не містять таких вимог.

Водночас суб’єкти господарювання мають право перевіряти наявність у покупців ліцензій в єдиному реєстрі ліцензіатів та місць обігу пального, який, нагадаємо, розміщений на офіційному веб-сайті ДФС.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області