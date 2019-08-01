Не забудьте оподаткувати безповоротну фінансову допомогу

Нагадування від головного управління ДФС у Тернопільській області. Про оподаткування податком на доходи фізичних осіб безповоротної фінансової допомоги.

Згідно з підпунктом 14.1.180 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України податковий агент щодо податку на доходи фізичних осіб — юридична особа (її філія, відділення, інший відокремлений підрозділ), самозайнята особа, представництво нерезидента — юридичної особи, інвестор (оператор) за угодою про розподіл продукції, які незалежно від організаційно-правового статусу та способу оподаткування іншими податками та/або форми нарахування (виплати, надання) доходу (у грошовій або не грошовій формі) зобов’язані нараховувати, утримувати та сплачувати податок, передбачений розділом IV Податкового кодексу, до бюджету від імені та за рахунок фізичної особи з доходів, що їй виплачуються, вести податковий облік, подавати податкову звітність контролюючим органам та нести відповідальність за порушення його норм в порядку, передбаченому статтею 18 та розділом IV Кодексу.

Відповідно до підпункту 164.2.17 пункту 164.2 статті 164 розділу IV до складу загального місячного оподатковуваного доходу платника податку включається дохід, отриманий як додаткове благо у вигляді суми безповоротної фінансової допомоги. При цьому підпунктом 168.1.1 пункту 168.1 статті 168 визначено, що податковий агент, який нараховує (виплачує, надає) оподатковуваний дохід на користь платника податку, зобов’язаний утримувати податок із суми такого доходу за його рахунок за ставкою, визначеною в статті 167.

Тобто сума безповоротної фінансової допомоги, отриманої фізичною особою від податкового агента (юридичної особи, фізичної особи — підприємця), включається до складу загального місячного оподатковуваного доходу такої фізичної особи.

Оподаткування зазначених доходів за ставкою, визначеною пунктом 167.1 статті 167 (18 відсотків), провадить податковий агент (юридична особа, фізична особа — підприємець).

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області