Не забувають побратимів

Уже вдев’ятнадцяте в Гусятині провели ветеранський турнір із міні-футболу пам’яті Миколи Вілька, Володимира Пушкаренка та Ярослава Шевчука. Позавчора в день Успіння Пресвятої Богородиці на стадіоні «Збруч», як і завжди впродовж двох десятиліть, зібралися колеги, друзі, вихованці відомих на Гусятинщині футболістів, тренерів, арбітрів, які трагічно пішли із життя.

Безкомпромісна боротьба на зеленому газоні цього разу завершилася перемогою ветеранів із чабарівської «Ниви». Місцеві сеньйори із «Збруча» вибороли друге місце, а третім став «Колос» із Сидорова.

Чемпіони повезли додому красень-кубок, а призери нагороджені грамотами Гусятинського районного комунального підприємства «ФСТ «Колос — спорт для всіх». Організатори висловили щиру подяку за фінансову підтримку Володимирові Василишину і Йосипові Череватому.

На фото: світлина на згадку після завершення турніру; переможці з чабарівської «Ниви».

Фото з архіву Антона КУЗИКА