Власники та орендарі земельних ділянок нашого краю впродовж січня-липня 2019 року сплатили до місцевих бюджетів Тернопільщини 204 мільйони 937,6 тисячі гривень плати за землю. Порівняно з аналогічним торішнім періодом надходження платежу зросли на 35,1 мільйона.

Внесок юридичних осіб, які в своїй господарській діяльності використовують землю, склав 166,2 мільйона гривень, фізичні особи сплатили 38,8 мільйона гривень — відповідно на 34,2 мільйона та 885,1 тисячі гривень більше, ніж торік у січні-липні.

Не зайве нагадати, що плата за землю — обов’язковий платіж у складі податку на майно, що справляється у формі земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності. Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру. Подібне визначено пунктом 286.1 статті 286 Податкового кодексу України.

Відповідно ж до пункту 287.1 статті 287 власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з дня виникнення права власності або права користування земельною ділянкою. В разі припинення права власності або права користування земельною ділянкою плата за землю сплачується за фактичний період перебування землі у власності або користуванні у поточному році.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області