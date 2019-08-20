Особливості звітування власників РРО

Суб’єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції в готівковій та або в безготівковій формі, а також операції з приймання готівки для подальшого її переказу, зобов’язані подавати до контролюючого органу звітність, пов’язану із застосуванням РРО та розрахункових книжок, не пізніше п’ятнадцятого числа наступного за звітним місяця в разі, якщо не передбачено поданням інформації по дротових або бездротових каналах зв’язку. Про це нагадали в головному управлінні ДФС у Тернопільській області.

По дротових або бездротових каналах зв’язку подають:

— електронні копії розрахункових документів і фіскальних звітних чеків, які містяться на контрольній стрічці в пам’яті РРО або в пам’яті модемів, які до них приєднані — суб’єктами господарювання, які використовують РРО (крім електронних таксометрів, автоматів із продажу товарів (послуг) та РРО, що застосовуються для обліку та реєстрації операцій з купівлі-продажу іноземної валюти);

— інформацію про обсяг розрахункових операцій, виконаних у готівковій та/або в безготівковій формі, або про обсяг операцій із купівлі-продажу іноземної валюти, яка міститься в фіскальній пам’яті зазначених РРО — суб’єктами господарювання, які використовують такі РРО, як електронні таксометри, автомати з продажу товарів (послуг) та РРО, що застосовуються для обліку та реєстрації операцій з купівлі-продажу іноземної валюти.

Ці вимоги визначені пунктом 7 статті 3 Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг».

Звітність, пов’язана з використанням книг обліку розрахункових операцій, суб’єкти господарювання подають за формою №ЗВР-1 щодо всіх КОРО, зареєстрованих на господарську одиницю, які ведуться разом із РК.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області