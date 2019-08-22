Перші закордонні успіхи

Увесь минулий тиждень юні вихованці Тернопільської ОДЮСШ із зимових видів спорту, які займаються стрибками на лижах із трампліна і лижним двоєборством, провели в Польщі. В місті Загуш узяли участь у міжнародних змаганнях дітей віком до тринадцяти років.

Чимало з них повернулися додому до Кременця із заслуженими нагородами. В наймолодшій віковій групі Денис Пилипчук, виборовши друге місце в стрибках із 20-метрового трампліна і третє у відкритих стартах із 40-метрового трампліна, показав ще й переможний час у перегонах на дистанції 1000 метрів.

Постаралися не відстати і його старші друзі. Скажімо, Дарина Ільчук з Оксаною Грушицькою теж спочатку завоювали «срібло» і «бронзу» в стрибках із меншого трампліна. А пізніше на великому піднялися вже на першу і другу сходинки п’єдесталу пошани. І в бігу на 1500 метрів знову фінішували одна за одною, посівши друге і третє місця.

А в суперечці старших юнаків кременецьким хлопцям і взагалі не було рівних. У стрибках переміг Владислав Дворецький, за ним — Павло Ящур і Богдан Гетьман. У перегонах же на 1500 метрів першим фінішував Олександр Шовкопляс, відразу після нього — Богдан Гетьман і Назар Чернух.

Фото з архіву навчального спортивного закладу