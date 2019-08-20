Під контролем – розгляд письмових звернень

Упродовж січня-липня 2019 року до головного управління ДФС у Тернопільській області від 92 громадян надійшло 75 письмових звернень. Це на чотири звернення більше, ніж у торік за аналогічний період.

Більшість заяв (72) фіскальне відомство отримало поштою. Ще три повідомлення були надіслані засобами електронного зв’язку. Письмово до органів ДФС області звернулися 83 особи, соціальний стан яких не визначено, а також четверо пенсіонерів, троє підприємців і двоє безробітних.

У своїх зверненнях заявники найчастіше цікавилися контрольно-перевірочною роботою — 41 заява або 54,7 відсотка. Інформували також про ухилення від сплати податків (9 заяв чи відсотків), повідомляли про відмову в отриманні реєстраційних номерів облікових карток платників податків — 5 заяв (6,7 відсотка).

Чотири особи звернулися за консультацією з питань податкового законодавства, по дві заяви стосувалися адміністрування єдиного соціального внеску, акцизного податку, реєстрації та обліку платників, ліцензування певних видів господарської діяльності, справляння податку на доходи фізичних осіб. Заявники порушували також питання митного оформлення товарів і транспортних засобів, подання податкової звітності, виникнення та сплати податкового боргу, єдиного податку тощо.

Із отриманих 75-ти письмових звернень у встановлений законом термін розглянуто 66 заяв. Ще дев’ять звернень перебувають на виконанні, оскільки термін їхнього розгляду не настав.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області