Підпільник Кіндрат і його самогонний апарат

Повідомлення від головного управління ДФС у Тернопільській області. За процесуального керівництва прокуратури області працівники підпорядкованого йому підрозділу податкової міліції під час проведення в Гусятинському районі операції «Акциз» припинили діяльність двох підпільних цехів, в яких виготовлявся спирт та алкогольні напої.

Обладнання для виробництва спирту було виготовлене одним із фігурантів кримінального провадження. Воно дозволяло в умовах підпільного цеху отримувати контрафактну продукцію, в якій об’ємна частка спирту становила 93—95 відсотків.

Після проведених обшуків вилучено 740 літрів спирту, 1920 літрів незаконно виготовлених алкогольних напоїв (коньяки, настоянки, горілка), більше десяти тисяч літрів спиртовмісної рідини — сировини із вмістом спирту 15—25 об’ємних одиниць.

Також конфісковано обладнання для незаконного виготовлення спирту шляхом перегонки (ректифікації) спиртовмісної рідини, обладнання для виготовлення контрафактних алкогольних напоїв, обладнання для змішування, очищення і перекачування спиртосуміші та її розливу, значна кількість порожньої тари, есенції, які додавалися до спиртосуміші при виготовленні фальсифікованих наливок та коньяку.

Загалом із незаконного обігу вилучено підакцизних товарів на суму майже два мільйони гривень. Триває досудове розслідування.

Усього з початку року працівники податкової міліції нашого краю вилучили з незаконного обігу незаконно виготовлених підакцизних товарів на суму 30,1 мільйона гривень. За результатами судового розгляду справ про кримінальні та адміністративні правопорушення прийняті рішення про конфіскацію фальсифікату на суму 8,9 мільйона гривень.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області