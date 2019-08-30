Порушення обернуться штрафами

Відповідно до пункту 177.10 статті 177 Податкового кодексу України фізичні особи — підприємці зобов’язані вести Книгу обліку доходів і витрат та мати підтверджуючі документи щодо походження товару. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Форма книги, яку ведуть фізичні особи — підприємці, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування, і фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність, та порядок її ведення затверджені наказом Міністерства доходів України від 16 вересня 2013 року за номером 481.

Записи в книзі виконуються за підсумками робочого дня, протягом якого отримано дохід.

Разом з тим фізична особа — підприємець на загальній системі оподаткування у графі 2 книги відображає суму доходу, отриманого від здійснення господарської діяльності із сумарним підсумком за місяць, квартал, рік, зокрема, кошти, що надійшли на поточний рахунок, касу платника податків та/або отримано готівкою, сума заборгованості, за якою минув строк позовної давності, вартість безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг).

Підпунктом 18 пункту 3 розділу I Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 29 грудня 2017 року за номером 148 визначено, що оприбуткування готівки — проведення суб’єктами господарювання обліку готівки на повну суму її фактичних надходжень, зокрема, в книзі.

Водночас пунктом 9 порядку визначено, що дані книги використовуються самозайнятою особою для заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи. Тобто фізична особа — підприємець на загальній системі оподаткування зобов’язана зареєструвати першу книгу з дати державної реєстрації до початку здійснення господарської діяльності (дати переходу із спрощеної на загальну систему оподаткування).

При цьому, якщо така фізична особа — підприємець зареєструвала книгу невчасно, то вона зобов’язана внести всі записи до неї з дати початку ведення господарської діяльності, які підтверджені відповідними первинними документами.

Згідно із статтею 121 Податкового кодексу ненадання платником податків контролюючим органам оригіналів документів чи їх копій при здійсненні податкового контролю у випадках, передбачених ним, тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 510 гривень. Ті самі дії, вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за таке саме порушення, тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 1020 гривень.

Статтею 164 прим.1 Кодексу України про адміністративні правопорушення визначено, що не ведення обліку або неналежне ведення обліку доходів і витрат, для яких законами України встановлено обов’язкову форму обліку, тягне за собою попередження або накладення штрафу у розмірі від трьох до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за те ж порушення, тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі від п’яти до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області