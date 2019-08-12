Порушили вимоги законодавства — відзвітуйтеся

Відповідно підпункту 133.4.6 пункту 133.4 статті 133 Податкового кодексу України до неприбуткових організацій, що відповідають вимогам пункту 133.4 і не є платниками податку, зокрема, можуть бути віднесені професійні спілки, їх об’єднання та організації профспілок, а також організації роботодавців та їх об’єднання. Про це нагадали в головному управлінні ДФС у Тернопільській області.

Для них передбачено подання звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації лише при порушенні вимог пункту 133.4 (пункт 46.2 статті 46 Кодексу).

Норма пункту 46.2 стосовно подання професійними спілками, їх об’єднаннями та організаціями профспілок звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації лише при порушенні вимог пункту 133.4 уперше застосовувалась за результатами звітування за 2016 рік.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області