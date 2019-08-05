Про депозити й кредити

Банки очікують, що в наступні 12 місяців портфелі депозитів і кредитів зростатимуть. Про це свідчать результати їх опитування спеціалістами НБУ. Окремі великі банки очікують несуттєвого погіршення якості кредитів, які беруть фізособи, водночас всі опитані вважають, що якість кредитів бізнесу не зміниться. Банки передбачають, що у липні-вересні попит на кредити зросте, зокрема від малих і середніх підприємств та від населення у споживчому сегменті. На думку опитаних, як і в попередні квартали, найпопулярнішими будуть короткострокові позики та кредити у гривні.