Сам зізнався, що не чарівник

Відставка Олександра Хацкевича і повернення до керма команди після п’ятнадцятирічної перерви Олексія Михайличенка, схоже, не додали ентузіазму гравцям київського «Динамо». На День Незалежності вони стали першими, хто в цьому сезоні подарував очко донецькому «Олімпіку» — 1:1.

Могли, до речі, віддати і всі три. Адже в першому таймі зустрічі п’ятого туру не завдали жодного удару в рамку воріт сербського голкіпера «Олімпіка» Альїмі Бетіма. А невдовзі після відпочинку (52-га хвилина) ще й не впоралися з потужним пострілом з лівого флангу Сергій Політила. Причому воротар динамівців Денис Бойко, порадувавши стабільністю на старті чемпіонату, здається, під впливом невпевнених дій партнерів по команді, теж поступово втрачає незворушність. Уже не перший матч, так би мовити, не виручив. Згадайте хоча би попередній домашній поєдинок із «Шахтарем» чи повторну зустріч третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів із бельгійським «Брюгге».

Однак, на щастя для прихильників біло-синіх, яких на трибунах НСК «Олімпійський» зібралося майже п’ятнадцять тисяч, у лідера нинішнього складу динамівців Віктора Циганкова, котрий усе ще в пошуках оптимальних власних кондицій, уже «проклюнувся» фірмовий удар із середньої відстані. На післяматчевій прес-конференції, до речі, Олексій Михайличенко, відповідаючи на критичні запитання, зізнався, що не чарівник і за кілька днів гру нових підопічних не зміг реконструювати.

Багатими на події видалися й інші протистояння п’ятого туру. Так само в День Незалежності доволі несподівано полтавська «Ворскла» в гостях перемогла з великим рахунком 3:0 ковалівський «Колос», а чернігівська «Десна» — бронзових призерів попереднього чемпіонату з «Олександрії». Якщо колишньому голкіперові тернопільської «Ниви» Юрієві Паньківу можемо тільки поспівчувати (важко бути надійним за чисельної меншості та ще й за ненадійної гри партнерів по обороні), то уродженця Теребовлянщини, захисника «Ворскли» Ігоря Пердуту щиро вітаємо. Перекваліфікувавшись за тренерським рішенням принаймні на один матч у флангового півзахисника, відзначив цю подію відразу двома забитими голами у ворота «Колоса», вдало зігравши на початку кожного з таймів на добиванні. За що і був удостоєний почесного звання «Найкращий гравець туру».

Днем пізніше все було до болю очікувано в харківській зустрічі донецького «Шахтаря» і «Маріуполя» — 5:1. А луганська «Зоря» у Львові здолала «Карпати» — 1:0. Нарешті вчора в завершальному матчі туру «Дніпро-1» на своєму полі поступився «Львову» — 2:3.

Перед двотижневою перервою, пов’язаною з іграми збірної України, команди елітного дивізіону проведуть ще матчі шостого туру. Відібравши очко в «Динамо», гравці «Олімпіка» пообіцяли дати бій і «Шахтареві». А «Динамо» вирушить до Запоріжжя, де поміряється силами із «Зорею». Ці два матчі стануть завершальними в турі і відбудуться в неділю, першого вересня.

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