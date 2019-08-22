Сергій ГОСПОДАРИК: «Від реєстрації платника — до виписки податкової накладної»

Услід за заступником начальника управління обслуговування платників Андрієм Петришиним черга відповідати на запитання всіх охочих під час традиційної гарячої лінії головного управлінні ДФС у Тернопільській області підійшла і до начальника управління податків і зборів з юридичних осіб Сергія Господарика. Цього разу спілкувалися на тему податку на додану вартість.

— Послуги клієнтові надали до початку реєстрації платником ПДВ. Чи необхідно нараховувати на цю суму податкове зобов’язання?

— Право на нарахування податку та складання податкових накладних надається виключно особам, зареєстрованим як платники податку на додану вартість. Сподіваюся, відповідь конкретна. За умови, коли перша подія — надання послуг — відбулася до дати реєстрації особи платником ПДВ, податкове зобов’язання при отриманні в 2019 році оплати за послуги, надані в серпні 2018 року, не нараховується.

— Чи має право підприємець, зареєстрований платником ПДВ, на включення до податкового кредиту сум, нарахованих у зв’язку з придбанням легкових та вантажних автомобілів?

— Після придбання легкових чи вантажних автомобілів зареєстрована платником ПДВ фізична особа — підприємець має право включити до складу податкового кредиту суму ПДВ з вартості їх придбання. За наявності, звісно, належним чином складеної та зареєстрованої в єдиному реєстрі податкової накладної.

Окрім цього, необхідно нарахувати податкові зобов’язання з ПДВ, виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до пункту 188.1 статті 188 Податкового кодексу України, та скласти податкову накладну на дату набуття права приватної власності на автомобіль і зареєструвати її.

— Нагадайте, коли не важко: платник податку має право на формування податкового кредиту на підставі касових чеків, які отримані протягом дня від декількох суб’єктів господарювання, якщо загальна сума отриманих товарів/послуг не перевищує 200 гривень?

— Касові чеки, які містять суму отриманих товарів/послуг, загальну суму нарахованого податку (із визначенням фіскального номера та податкового номера постачальника) є підставою для нарахування податкового кредиту.

Із метою такого нарахування загальна сума отриманих товарів/послуг не може перевищувати 200 гривень за день (без урахування податку).

— Допоможіть заповнити розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної при виправленні помилок у заголовній частині.

При виявленні помилок у реквізитах заголовної частини податкової накладної, зареєстрованої в єдиному реєстрі, яка не заважає ідентифікувати здійснену операцію, постачальник (продавець) на дату виявлення такої помилки складає розрахунок коригування, в якому всі правильно заповнені реквізити податкової накладної повторюються, а реквізит, в якому допущено помилку, заповнюється правильно.

У цьому разі таблична частина розділів А та Б розрахунку коригування не заповнюється (нулі, прочерки та інші знаки чи символи не проставляються). Зауважте також, що не допускається виправлення даних щодо дати складання податкової накладної чи її порядкового номера.

— Який умовний індивідуальний податковий номер зазначається при складанні розрахунку коригування, якщо на дату його складання порядком заповнення податкової накладної такий умовний номер було змінено?

— Якщо після складання податкової накладної внесено зміни до діючого порядку її заповнення, зокрема, змінено умовні індивідуальні податкові номери, то на дату реєстрації розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних потрібно зазначати ІПН, який зазначався в такій податковій накладній. Тобто без урахування внесених змін.

— Хто з платників єдиного податку може бути платниками ПДВ?

— Платниками податку на додану вартість можуть бути фізичні та юридичні особи — платники єдиного податку третьої групи, які обрали ставку єдиного податку в розмірі три відсотки доходу. А також сільськогосподарські товаровиробники — платники єдиного податку четвертої групи.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області