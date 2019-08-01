Школярка з Тернополя здобула «бронзу» на Міжнародному науковому конкурсі CASTIC

Українські школярі вперше брали участь у цих змаганнях. І відразу ж показали хороші результати і повернулися з медалями. Міжнародний науковий конкурс відбувався на китайському півострові Макао. Це конкурс наукових та інноваційних проєктів, у якому беруть участь школярі та студенти віком від 12 до 20 років. Вони представляють проєкти в 13 категоріях. Серед них – математика, біомедицина, хімія, фізика та астрономія, інформаційні технології та комп’ютерні науки, екологія, ботаніка, мікробілогія, зоологія тощо. CASTIC проходить уже 34 роки поспіль. Цього року до змагань долучилися учасники з більш як 50 країн світу. На конкурсі Україну представляли троє учнів Малої академії наук. Олександра Лукіна з Кива отримала “срібло”, Даніїл Осташев з Харкова та Анастасія Стаханська з Тернопля – бронзові нагороди. Анастасія цього року закінчила тернопільську школу №3. Дівчина має чимало здобутків і нагород у різних наукових конкурсах. Вступила на навчання у Тернопільський національний медичний університеті імені І.Я. Горбачевського на стоматологічний факультет.