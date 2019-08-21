Штрафні санкції за несплату єдиного внеску

За несплату або несвоєчасну сплату єдиного внеску передбачено штраф у розмірі двадцяти відсотків своєчасно несплачених сум. Про це нагадали в головному управлінні ДФС у Тернопільській області.

Також на суму недоїмки платнику єдиного внеску нараховується пеня з розрахунку 0,1 відсотка на суму фактично сплаченої недоїмки за кожний день прострочення платежу. Нарахування пені починається з першого календарного дня, що настає за днем закінчення строку внесення відповідного платежу, до дня його фактичної сплати (перерахування) включно.

Варто зазначити, що сума штрафу та пені підлягає сплаті протягом десяти календарних днів після надходження відповідного рішення. Або вона може бути оскаржена в той же строк до органу доходів і зборів вищого рівня або до суду з одночасним обов’язковим письмовим повідомленням про це відповідного органу доходів і зборів, посадовими особами якого прийнято рішення про штрафні санкції і пеню.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області