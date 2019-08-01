Уже чимало років у Заліщиках при церкві Покрови Пресвятої Богородиці діє християнський табір для дітей і молоді «Веселі канікули з Богом». Цього року місцеві школярі змістовно провели в ньому своє дозвілля в другій половині липня.

Цікаві конкурси, ігри, паломницькі поїздки для дітей, як завжди, організовували отець Іван Сендзюк, семінаристи, сестри місцевого жіночого монастиря, волонтери, педагоги, фахівці з організації туристичного відпочинку, медики і кухарі. День у таборі діти розпочинали з молитви, а далі кожен намагався якомога повніше продемонструвати власні таланти і здібності.

А наприкінці табірної зміни директор районного ФСТ «Колос» Ігор Мамалига і головний спеціаліст відділу з питань освіти, молоді та спорту райдержадміністрації Володимир Гев’юк на стадіоні «Дністер» провели для дітей олімпійський день. На початку спортивного свята з вітальним словом до майбутніх олімпійців звернувся перший заступник голови місцевого осередку НОК України в Тернопільській області, майстер спорту Віталій Ігнатенко.

До програми ж змагань, які пройшли під олімпійським гаслом «Швидше! Вище! Сильніше!», увійшли легкоатлетична і змішана естафети, стрибки і метання дротиків. У суперечці чотирьох команд 11—14-річних юнаків і дівчат переміг дружний колектив «Дикі леви». Але й інші учасники стартів не залишилися без нагород — подарунків і призів з олімпійською символікою.

Організатори змагань висловили щиру подяку за плідну працю у вихованні учнівської молоді настоятелеві церкви Покрови Пресвятої Богородиці отцю Іванові, семінаристам, сестрам монастиря, волонтерам, директорові Заліщицької ЗОШ №2 І. М. Павловській і шеф-кухарю шкільної їдальні Я. Ю. Середі.

Фото з архіву організаторів олімпійського дня