Скористайтеся підказкою

Повідомлення від головного управління ДФС у Тернопільській області. Стосовно перевірки терміну дії кваліфікованого сертифіката відкритого ключа.

Перевірити термін дії кваліфікованого сертифіката відкритого ключа, отриманого в Акредитованому центрі сертифікації ключів Інформаційно-довідкового департаменту ДФС (АЦСК ІДД ДФС), можна на офіційному інформаційному ресурсі АЦСК ІДД ДФС таким чином:

1) за посиланням Головна/«Пошук сертифікатів та СВС»/«Пошук сертифікатів».

Для цього в полі «код ЄДРПОУ» або «Реєстраційний номер облікової картки платника податків» зазначити відповідно код ЄДРПОУ (для юридичних осіб) або реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) та натиснути «Пошук». У вікні «Результати пошуку» зазначено відомості про початок та закінчення строку дії кваліфікованого сертифіката відкритого ключа;

2) за допомогою безкоштовного програмного забезпечення «ІІТ Користувач ЦСК-1», актуальна версія якого доступна для завантаження за посиланням: Головна/«Отримання електронних довірчих послуг»/«Програмне забезпечення»/«Засіб кваліфікованого електронного підпису чи печатки — «ІІТ Користувач ЦСК-1»/«Інсталяційний пакет «ІІТ Користувач ЦСК-1.3.1 (версія:1.3.1.46)».

Після завантаження програми необхідно в меню програми натиснути посилання «Переглянути сертифікати». З наведеного переліку сертифікатів необхідно вибрати свій сертифікат або, в разі його відсутності, додати його за допомогою кнопки «Імпортувати». Натиснути на вибраний сертифікат подвійним кліком лівої кнопки миші, обрати пункт «Детальна інформація». У вікні, яке з’явилося, можна переглянути детальну інформацію про кваліфікований сертифікат відкритого ключа, в тому числі щодо терміну його дії.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області