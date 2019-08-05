Спільна зацікавленість у наповненні місцевих скарбниць

Надходження місцевих бюджетів Тернопільщини за сім місяців цього року склали два мільярди 315,4 мільйона гривень, що на 158,7 мільйона більше очікуваного. Про це повідомили в головному управлінні ДФС у Тернопільській області.

Порівняно ж із січнем-липнем 2018 року приріст надходжень до місцевих скарбниць зріс на 21,5 відсотка і склав 409,7 мільйона гривень.

Лідерами серед платежів, які складають значну частку цих бюджетів, залишаються податок на доходи фізичних осіб, єдиний податок та плата за землю. До місцевих скарбниць перерахували один мільярд 579,4 мільйона гривень податку на доходи фізичних осіб, що на 306 мільйонів більше, ніж торік у січні-липні. Суб’єкти малого і середнього підприємництва сплатили 349,3 мільйона гривень єдиного податку. Приріст цього платежу до аналогічного торішнього періоду — 53,2 мільйона гривень.

Податкові надходження від плати за землю склали 204,9 мільйона гривень. Місцеві громади додатково отримали 36,6 мільйона. Порівняно з аналогічним торішнім періодом рівень сплати зріс на 35,1 мільйона гривень або на 20,7 відсотка.

Окрім того, місцеві бюджети отримали 67,2 мільйона гривень податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, та 56,3 мільйона акцизного податку з роздрібної реалізації підакцизної продукції.

На території Тернопільщини діють 52 об’єднані територіальні громади, які зацікавлені в наповненні місцевих скарбниць у повному обсязі. Тому фіскальна служба тісно співпрацює з органами місцевого самоврядування задля пошуку резервів та розширення бази оподаткування місцевих платежів.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області