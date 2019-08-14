Срібний скарб викопали у Збаражі

Під час земляних робіт на території двору монастиря бернардинів у древньому Збаражі знайдено скарб — скляну посудину, наповнену польськими монетами міжвоєнного періоду 1923— 1939 років. Вона лежала на метровій глибині. Від механічного пошкодження посудина розбилася, а монет номіналом від одного гроша до одного злотого зі срібла, бронзи і нікелю виявилось у ній аж шість кілограмів! Монастир бернардинів із костелом Святого Антонія з Падуї — одна з найдавніших споруд міста, розташована в центрі Збаража на лівому березі річки Гнізни, і є пам’яткою архітектури XVII—XVIII століть. Щодо того, як опинилися монети в землі, є кілька версій. За однією, монахи сховали свої заощадження перед приходом у Галичину більшовик іватеїстів, які грабували культові споруди. За іншою, в такий спосіб вони зберігали пожертви або ж прибуток від своєї господарської діяльності. Як стверджують краєзнавці, «за Польщі» знайдені гроші мали значну цінність, адже за два злотих можна було купити пару гарних чобіт, а за десять — дійну корову. Нині ж, після наукового дослідження, знахідка поповнить запасники Національного заповідника «Замки Тернопілля». Г. ДМИТРУК.