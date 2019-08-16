Строки амортизації нематеріальних активів

Згідно з підпунктом 138.3.4 пункту 138.3 статті 138 Податкового кодексу України визначено строки нарахування амортизації нематеріальних активів. Про це нагадали в головному управлінні ДФС у Тернопільській області.

А саме:

— група 1 — права користування природними ресурсами (право користування надрами, іншими ресурсами природного середовища, геологічною та іншою інформацією про природне середовище) (строк дії права користування — відповідно до правовстановлюючого документа);

— група 2 — права користування майном (право користування земельною ділянкою, крім права постійного користування земельною ділянкою відповідно до закону, право користування будівлею, право на оренду приміщень тощо) (строк дії права користування — відповідно до правовстановлюючого документа);

— група 3 — права на комерційні позначення (права на торговельні марки (знаки для товарів і послуг), комерційні (фірмові) найменування тощо), крім тих, витрати на придбання яких визнаються роялті (строк дії права користування — відповідно до правовстановлюючого документа);

— група 4 — права на об’єкти промислової власності (право на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, сорти рослин, породи тварин, компонування (топографії) інтегральних мікросхем, комерційні таємниці, в тому числі ноу-хау, захист від недобросовісної конкуренції тощо), крім тих, витрати на придбання яких визнаються роялті (строк дії права користування — відповідно до правовстановлюючого документа, але не менш як п’ять років);

— група 5 — авторське право та суміжні з ним права (право на літературні, художні, музичні твори, комп’ютерні програми, програми для електронно-обчислювальних машин, компіляції даних (баз даних), фонограми, відеограми, передач (програми) організацій мовлення тощо), крім тих, витрати на придбання яких визнаються роялті (строк дії права користування — відповідно до правовстановлюючого документа, але не менш як два роки);

— група 6 — інші нематеріальні активи (право на ведення діяльності, використання економічних та інших привілеїв тощо) (строк дії права користування — відповідно до правовстановлюючого документа).

Якщо відповідно до правовстановлюючого документа строк дії права користування нематеріального активу не встановлено, такий строк корисного використання визначається платником податку самостійно, але не може становити менше двох та більше десяти років.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області