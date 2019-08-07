Сумно, коли на суддів насамперед звертають увагу

Після другого підряд туру в новому чемпіонаті України з футболу серед команд прем’єр-ліги знову не обійшлося без дискусій стосовно некваліфікованих дій вітчизняного суддівського корпусу. Причому, як і на старті, в експертів і прихильників гри мільйонів виникли серйозні підстави звинувачувати в упередженості чи не найдосвідченіших служителів вітчизняної футбольної Феміди.

За Олександром Дердом із Чорноморська «відзначився» ще один колишній арбітр ФІФА Юрій Можаровський зі Львова. За іронією долі — теж у матчі за участю «Маріуполя». Якщо в стартовому поєдинку підопічні Олександра Бабича поступилися в гостях із мінімальним рахунком «Колосу» з Ковалівки насамперед через призначення неіснуючого штрафного удару, безпосередньо з якого і був забитий вирішальний гол, то після завершення гри «Маріуполя» з «Олександрією» вже його колега Володимир Шаран чи не зі стовідсотковою впевненістю стверджував: саме дії суддівської бригади вплинули на підсумок поєдинку, змусивши бронзових призерів попередньої першості залишити поле переможеними.

По-іншому і справді важко оцінити ситуацію, яка виникла в другому таймі. Спочатку рефері відмінив за всіма правилами забитий гравцями «Олександрії» гол (причому асистент, кажуть, сигналізував йому про те, що офсайду не було), а вже невдовзі призначив одинадцятиметровий у ворота гостей після того, як їхній захисник Валерій Лучкевич першим устиг до м’яча, але миттю пізніше за його ногу… зачепився досвідчений півзахисник господарів Валерій Федорчук.

Про помилки Юрія Можаровського (а чому не про упередженість) вели мову практично всі. Інша річ, що на двох згаданих матчах система VAR працювала в тестовому режимі і підказати арбітрам не мала права. Тож залишається очікувати, що сучасні технології все ж запровадять і у вітчизняному футболі і, як наслідок, суддівських помилок (чи, знову-таки, упереджених дій) стане значно менше. Навіть попри впевненість експерта Віктора Леоненка стосовно того, що «Олександрія» в грі з «Маріуполем» на позитивний результат не «награла». Незарахований Можаровським гол, щонайменше, позбавив команду очка за нічию — 1:2. Не кажучи вже про несправедливо призначений одинадцятиметровий.

На фоні таких безкомпромісних поєдинків матчі за участю двох лідерів вітчизняного футболу тримали глядачів у відносній напрузі хіба до завершальних хвилин перших таймів. І київські динамівці в гостьовій зустрічі із «Львовом», і днем пізніше донецький «Шахтар» у Харкові, де зустрічався з львівськими «Карпатами», забили суперникам по два голи в «роздягальню», знявши інтригу стосовно імен переможців. А невдовзі після відпочинку не менш синхронно потурбувалися і про однакові перемоги з великим рахунком 3:0. Давши таким чином зрозуміти головним конкурентам, що до стартового в чемпіонаті очного двобою, призначеного вже на третій тур, підходять у всеозброєнні.

Перша в чемпіонаті нічия тим часом була зафіксована в Запоріжжі, де луганська «Зоря» не змогла зламати опір «Дніпра-1» — 1:1. Здолавши в гостях донецький «Олімпік» (1:0), «Колос» із Ковалівки став головною несподіванкою на старті, разом із грандами не втративши в двох матчах жодного очка. Хоча і тут необ’єктивні дії харківського арбітра Дмитра Кривушкіна, на думку багатьох, вплинули на перебіг матчу. Нарешті четвертим невдахою на стартовому відрізку стала «Ворскла». В Чернігові полтавці поступилися «Десні» — 0:2.

Згаданий уже поєдинок третього туру між «Динамо» і «Шахтарем» відбудеться в суботу, 10 серпня. Перед ним на біло-синіх очікувало ще одне надзвичайно серйозне випробування — учорашній виїзний матч третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів із бельгійським «Брюгге».

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