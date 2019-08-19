Транспортна реформа у дії

На території Тернопільської громади встановлюватимуть нові модернізовані зупинки громадського транспорту Із метою впорядкування та осучаснення зупинок громадського транспорту на території Тернопільської міської територіальної громади на черговому засіданні виконавчого комітету затвердили нові архітектурні типи зупинок. Відповідно до ескізів, основними елементами конструкції є: накриття зупинки, що забезпечить ефективний захист від сонця, бокова частини, влаштована з гартованого скла з антивандальною плівкою, комфортні дерев’яні або пластикові лавки для сидіння, розміщення рекламного сітілайту та електронних табло і таблиць із розкладом та схемою руху транспорту. Як зазначив міський голова Тернополя Сергій Надал, цей проєкт є складовою частиною масштабної транспортної реформи. Головне завдання якої — комфорт і якість перевезень тернополян. «Встановлення усіх наступних зупинок у Тернополі буде виконуватися вже відповідно до цих затверджених зразків, а існуючі зупинки громадського транспорту будуть поступово замінюватися на нові та сучасні», — пояснив Сергій Надал. Врізка: Сергій Надал: «Цей проєкт є складовою частиною масштабної транспортної реформи. Головне завдання якої — комфорт і якість перевезень тернополян» Перші оновлені та модернізовані зупинки громадського транспорту з’являться на території Тернопільської громади уже до кінця цього року. Нагадаємо, важливою складовою транспортної реформи Тернополя є закупівля для міста великих сучасних автобусів на заміну малим маршруткам. Такі автобуси вже довели свою ефективність на вулицях Тернополя. Вони екологічно безпечні, відповідають стандартам «Євро-5». А до кінця року на вулицях Тернополя має з’явитися майже 100 великих автобусів. Автобуси є більш комфортними для пасажирів похилого віку, людей з інвалідністю та батьків з дитячими візочками. Закуплені у Європі автобуси повинні пройти всі процедури розмитнення та легалізації. Крім того, намагаються обирати машини одного типу та однієї фірми, для того, щоб потім не було проблем із ремонтно-експлуатаційним обслуговуванням. Продукцію хочуть придбати якісну, через це потрібен час на перевірку даних, пошук оптимального варіанту «ціна/якість». Віра СОТНИК.