Цього разу програли в компенсований час

У домашньому поєдинку четвертого туру чемпіонату України серед команд другої ліги футболісти тернопільської «Ниви» тиждень тому в компенсований до другого тайму час вирвали перемогу в житомирського «Поліссям» — 1:0. А ось під час проведеного минулого вівторка виїзного матчу першого попереднього етапу Кубка України підопічним Василя Малика вже судилося поступитися на останніх секундах зустрічі з рівненським «Вересом» — 1:2.

Проведений у Млинові кубковий двобій виявився доволі цікавим для прихильників гри мільйонів. Суперники віддали перевагу активним діям, не витрачаючи зайвий час на так звану розвідку. Розуміли, очевидно, що кубкове протистояння обов’язково має виявити найсильнішого. Тож не дивно, що вже до 20-ї хвилини нулі на табло змінилися одиничками. Спочатку Антон Яременко з команди господарів майстерно зіграв у володіннях Максима Механіва, заставши тернопільського голкіпера зненацька ударом із гострого кута на правому фланзі атаки своєї команди.

Однак уже за дві хвилини не менш успішно завершилася і наступальна комбінація зелено-жовтих. Не припинивши боротьбу в штрафному майданчику суперників, наші земляки змусили помилитися на виході їхнього воротаря. Й Андрій Скакун майстерно зіграв на добиванні — 1:1.

А далі, шановні читачі, ви вже все знаєте. Практично до завершення ігрового часу жодній із команд так і не вдалося домогтися успіху. Здавалося, що двох додаткових таймів по п’ятнадцять хвилин не уникнути. Однак, на другій компенсованій до другого тайму хвилині півзахисник господарів Ігор Солдат, вийшовши незадовго перед тим на заміну, знову знайшов слабке місце на лівому фланзі оборони «Ниви». Тож далі крокує «Верес», який наступного вівторка, 27 серпня, в другому попередньому етапі на своєму полі поміряється силами з командою першої ліги — львівським «Рухом».

Натомість у суботу, 24 серпня, тернопільська «Нива» проведе виїзний поєдинок п’ятого туру чемпіонату України з колишніми підопічними Василя Малика з «Калуша».

Фотоілюстрація із сайту ФК «Нива»