Усе закономірніші підсумки «матчів сезону»

Друга підряд перемога київських динамівців над донецьким «Шахтарем» у матчі за Суперкубок України, здається, не ввела в оману прихильників ні однієї, ні іншої команди. Через два тижні гірники на полі суперників з аналогічним рахунком 2:1 узяли переконливий реванш у поєдинку третього туру чемпіонату.

Причому стосовно дебютної зустрічі в регулярному турнірі епітет «переконливий» видається дуже навіть доречним. Якщо на стадіоні «Чорноморець» в Одесі підопічні Луїша Каштру лише під завісу матчу втратили концентрацію, дозволивши принциповим конкурентам за лічені хвилини здобути вольову перемогу, то минулої суботи на НСК «Олімпійський» кияни, чесно кажучи, видавалися приреченими в рідних пенатах.

Сказане передусім стосується центру поля, де хавбеки господарів і близько не змогли на рівних протистояти прудконогим бразильцям. Додайте сюди чи не горезвісне вже «важке входження в сезон» Віктора Циганкова, ледве не фанатичну довіру Олександра Хацкевича до угорського центрального захисника Тамаша Кадара, здатного раз за разом залишатися статистом у власному штрафному майданчику, а також провальні дії в цьому конкретному матчі «молодого і талановитого» захисника Віталія Миколенка — і «пазли» ідеально складуться.

Насамперед у… знущальний гол, забитий на 21-й хвилині їхнім колишнім одноклубником Жуніором Мораесом. Хто там на фланзі мав не допустити поперечної передачі в центр власного штрафного майданчика? А хто — перешкодити нападникові, який «зрадив» біло-сині ідеали, не домовившись, очевидно, з власниками «Динамо» про кращі умови особистого контракту, переправити м’яч у ворота п’ятою? Аналогічно і з вирішальним голом ще одного натуралізованого бразильця Марлоса на 65-й хвилині. І подвійний заслін оборонців «Динамо» Кадара з Миколенком не завадив партнерові останнього по збірній України завдати удару та з допомогою рикошету від його ноги ввести в оману Дениса Бойка і принести своїй команді перемогу — 2:1.

І проведений незадовго перед перервою (39-та хвилина) гол нападника збірної Люксембургу Жерсона Родрігеса, який відзначився в другому своєму матчі за «Динамо», ситуацію аж ніяк не врятував. Уперше за два роки донецький «Шахтар» здобув перемогу над принциповим суперником на його полі. Причому ще до успіху Марлоса Олександр Хацкевич зняв із гри номінального лідера своєї команди Циганкова, а відразу після нього — і капітана Сидорчука…

Інші результати третього туру: «Олександрія» — «Олімпік» — 2:1, «Ворскла» — «Львів» — 3:2, «Дніпро-1» — «Десна» — 0:1, «Колос» — «Зоря» — 1:3, «Карпати» — «Маріуполь» — 1:1.

Поєдинки четвертого туру відбудуться наступних суботи-неділі, 17—18 серпня і… 25 вересня, коли поміряються силами «Маріуполь» та «Динамо», зайняті цього тижня повторними матчами третього кваліфікаційного раунду європейських кубкових турнірів. А «Шахтар», до речі, в неділю в гостях зіграє зі «Львовом».

На фото: ізраїльський «гірник» Манор СОЛОМОН, який «з’їв» і не попирхнувся своїм 20-річним ровесником, гравцем збірної України Віталієм МИКОЛЕНКОМ.

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