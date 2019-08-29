Використання касових апаратів на Тернопільщині

На початок серпня цього року суб’єкти гоподарювання Тернопільщини використовували в своїй діяльності 4535 реєстраторів розрахункових операцій. Про це повідомили в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

У липні, до речі, зареєстровано 29 РРО, анульовано — два. Впродовж липня платники податків подали 377197 податкових декларацій (розрахунків). Причому 289462 звіти подали в електронному вигляді, що складає 68 відсотків.

Суб’єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції в готівковій та/або в безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг), а також операції з приймання готівки для подальшого її переказу, зобов’язані подавати до контролюючого органу звітність, пов’язану із застосуванням РРО та розрахункових книжок, не пізніше 15 числа наступного за звітним місяця в разі, якщо не передбачено подання інформації по дротових або бездротових каналах зв’язку.

По дротових або бездротових каналах зв’язку подають:

— електронні копії розрахункових документів і фіскальних звітних чеків, які містяться на контрольній стрічці в пам’яті РРО або в пам’яті модемів, які до них приєднані — суб’єктами господарювання, які використовують РРО (крім електронних таксометрів, автоматів із продажу товарів (послуг), та РРО, що застосовуються для обліку та реєстрації операцій з купівлі-продажу іноземної валюти);

— інформацію про обсяг розрахункових операцій, виконаних у готівковій та/або в безготівковій формі, або про обсяг операцій з купівлі-продажу іноземної валюти, яка міститься в фіскальній пам’яті зазначених РРО, — суб’єктами господарювання, які використовують такі РРО, як електронні таксометри, автомати з продажу товарів (послуг) та РРО, що застосовуються для обліку та реєстрації операцій з купівлі-продажу іноземної валюти.

Такі вимоги визначені пунктом 7 статті 3 Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг».

Звітність, пов’язану з використанням книг обліку розрахункових операцій, суб’єкти господарювання подають за формою №ЗВР-1 щодо всіх КОРО, зареєстрованих на господарську одиницю, які ведуться разом із РК.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області