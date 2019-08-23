Є обов’язкова реєстрація, а є й добровільна

Під обов’язкову реєстрацію платником ПДВ підпадає суб’єкт господарювання, в якого загальна сума від здійснення операцій із постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню, в тому числі з використанням локальної або глобальної комп’ютерної мережі, нарахована (сплачена) такій особі протягом останніх дванадцяти календарних місяців, сукупно перевищує один мільйон гривень без урахування ПДВ. Про це нагадали в головному управлінні ДФС у Тернопільській області.

Для здійснення обов’язкової реєстрації платником ПДВ особа не пізніше десятого числа календарного місяця, що настає за місяцем, в якому вперше досягнуто зазначеного вище обсягу оподатковуваних операцій із постачання товарів/послуг, повинна подати до контролюючого органу реєстраційну заяву платника ПДВ. Якщо ж останній день строку подання заяви припадає на вихідний, святковий або неробочий день, останнім днем строку вважається наступний за вихідним, святковим або неробочим робочий день.

При добровільній реєстрації суб’єкта підприємницької діяльності платником податку реєстраційна заява подається не пізніше, ніж за двадцять календарних днів до початку податкового періоду, з якого він вважатиметься платником податку та матиме право на податковий кредит і складання податкових накладних.

Такі особи можуть навести в заяві бажаний день реєстрації платником податку, що відповідає даті початку податкового періоду, з якого вони вважатимуться платниками та матимуть право на складання податкових накладних.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області