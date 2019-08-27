Єдиний внесок для працюючих осіб з інвалідністю

Відповідно до сьомого абзацу частини першої статті 4 Закону України від 8 липня 2010 року за номером 2464-УІ «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» платниками єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування є, зокрема, підприємства, установи, організації, фізичні особи, які використовують найману працю, та органи, які виплачують допомогу з тимчасової непрацездатності та допомогу в зв’язку з вагітністю та пологами. Про це нагадали в головному управлінні ДФС у Тернопільській області.

Із першого січня 2019 року, відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України», набрали чинності зміни, зокрема, в порядку нарахування, обчислення єдиного внеску. Скажімо, згідно з частиною тринадцятою статті 8 першого із згаданих Законів, єдиний внесок для фізичних осіб — підприємців, у тому числі тих, які обрали спрощену систему оподаткування і в яких працюють особи з інвалідністю, встановлюється в розмірі 8,41 відсотка визначеної пунктом 1 частини першої статті 7 бази нарахування єдиного внеску для працюючих осіб з інвалідністю.

Згідно ж із частиною другою статті 9 цього Закону та підпунктом 1 пункту 3 розділу IV Інструкції про порядок нарахування і сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20 квітня 2015 року за номером 449 із змінами та доповненнями, обчислення єдиного внеску здійснюється на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких провадиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) виплат (доходу), на які, відповідно до Закону, нараховується єдиний внесок.

Частиною четвертою статті 9 Закону та підпунктом 4 пункту 1 розділу IV інструкції визначено, що нарахування єдиного внеску за минулі періоди, крім випадків сплати єдиного внеску згідно з частиною п’ятою статті 10 Закону, здійснюється, виходячи з розміру єдиного внеску, що діяв на день нарахування (обчислення, визначення) заробітної плати (доходу), на яку, відповідно до Закону, нараховується єдиний внесок.

Якщо нарахування заробітної плати здійснюється за попередній період, зокрема, в зв’язку з уточненням кількості відпрацьованого часу, виявленням помилок, нараховані суми включаються до заробітної плати того місяця, в якому були здійснені такі нарахування.

Із метою вірного визначення бази нарахування єдиного внеску суми допомоги з тимчасової непрацездатності та допомоги в зв’язку з вагітністю й пологами відносяться до бази нарахування єдиного внеску місяців, за які вони нараховані.

Тобто в разі обчислення фізичними особами — підприємцями працюючим особам з інвалідністю перехідних сум допомоги з тимчасової непрацездатності, нарахованих у 2019 році за період 2018 року, застосовується ставка єдиного внеску в розмірі, який діє на момент нарахування такої допомоги — 8,41 відсотка.

Якщо до перехідних сум допомоги в зв’язку з вагітністю та пологами, нарахованих та виплачених особі з інвалідністю в 2018 році за період відпустки по вагітності і пологах, яка припадала в тому числі і на місяці 2019 року, була застосована ставка єдиного внеску, що діяла до першого січня 2019 року (22 відсотки), то перерахунок єдиного внеску за місяці 2019 року не здійснюється.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області