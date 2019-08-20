«Зелений» тариф для домашніх сонячних електростанцій

Президент підписав закон №10357, який дозволяє до 2030 року встановлювати сонячні електростанції (СЕС) потужністю до 30 кВт на земельних ділянках та отримувати «зелений» тариф на електроенергію, відпущену в енергосистему. Про це повідомляється на сайті парламенту. Як інформується в пояснювальній записці до закону, «для суб’єктів господарювання, приватних домогосподарств і споживачів, у тому числі енергетичних кооперативів, які виробляють електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії, «зелений» тариф встановлюється до 1 січня 2030 року. Фіксований мінімальний розмір «зеленого » тарифу для суб’єктів господарювання, приватних домогосподарств і споживачів, у тому числі енергетичних кооперативів, встановлюється шляхом перерахування в євро «зеленого» тарифу, розрахованого за правилами цього закону, станом на 1 січня 2009 року за офіційним валютним курсом Національного банку України на зазначену дату». Що це дасть? Документ повинен усунути неузгодженості в законі про альтернативні джерела енергії. Він дає можливість будувати домашні сонячні електростанції як на землі, так і на дахах і фасадних конструкціях будинків. Також закон передбачає порядок розрахунку «зеленого» тарифу для всіх домашніх сонячних електростанцій незалежно від розміщення і встановленої потужності. Підписаний документ повинен усунути неузгодженості в законі про альтернативні джерела енергії, а це, як пишуть у документі народні депутати, що його подавали, сприятиме забезпеченню прав та законних інтересів споживачів, що встановили або планували до кінця 2019 року встановити домашні сонячні електростанції. Варвара СИНЯВСЬКА.