Змінили дані, змініть і сертифікати відкритих ключів

Відповідно до другої частини статті 12 Закону України «Про електронні довірчі послуги» та підпункту 3.4.6 пункту 3.4 розділу 3 Договору про надання електронних довірчих послуг, затвердженого наказом Інформаційно-довідкового департаменту ДФС від 18 липня 2019 року за номером №74, користувачі електронних довірчих послуг зобов’язані своєчасно представляти надавачу електронних довірчих послуг інформацію про зміну ідентифікаційних даних, які містить сертифікат відкритого ключа. Про це нагадали в головному управлінні ДФС у Тернопільській області.

Тобто при зміні місця обліку суб’єкта господарювання або фізичної особи, користувачу електронних довірчих послуг необхідно звернутися до надавача електронних довірчих послуг із заявою на скасування кваліфікованих сертифікатів, які містять неактуальну інформацію, та надати комплект реєстраційних документів для формування нових кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області