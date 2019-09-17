Без сплати податкових зобов’язань реєстрацію не анулюють

У заяві про анулювання реєстрації платника ПДВ за формою №3-ПДВ платник податку повинен вказати, зокрема, і дату сплати податкових зобов’язань. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Під датою сплати податкових зобов’язань потрібно розуміти дату сплати податкових зобов’язань, які задекларовані платником у поданій податковій декларації за останній звітний (податковий) період.

Якщо платником ПДВ, яким подано заяву про анулювання реєстрації у випадках, визначених підпунктами «а» і «б» пункту 184.1 статті 184 Податкового кодексу України, не проведено розрахунків із бюджетом за податковими зобов’язаннями останнього податкового періоду, контролюючий орган протягом десяти календарних днів після надходження заяви платника ПДВ про анулювання реєстрації звертається до особи з письмовою пропозицією надати нову заяву про анулювання реєстрації після проведення розрахунків із бюджетом.

Після проведення розрахунків із бюджетом платник податку подає повторно до контролюючого органу заяву про анулювання реєстрації платника ПДВ за формою №3-ПДВ та в графі «Дата проведення розрахунків із бюджетом за податковими зобов’язаннями останнього податкового періоду» вказує дату сплати податкових зобов’язань. Ця дата повинна відповідати даті розрахунку з бюджетом останнього періоду.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області