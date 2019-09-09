Без строку давності

Відповідно до пункту 102.1 статті 102 Податкового кодексу України контролюючий орган, окрім випадків, визначених пунктом 102.2, має право провести перевірку та самостійно визначити суму грошових зобов’язань платника податків у випадках, визначених Кодексом, не пізніше закінчення 1095 дня (2555 днів при проведенні перевірки контрольованої операції відповідно до статті 39 Кодексу), що настає за останнім днем граничного строку подання податкової декларації, звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації, визначеної пунктом 133.4 статті 133, та/або граничного строку сплати грошових зобов’язань, нарахованих контролюючим органом. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

А якщо податкова декларація була надана пізніше — за днем її фактичного подання. Якщо протягом зазначеного строку контролюючий орган не визначає суму грошових зобов’язань, платник податків вважається вільним від такого грошового зобов’язання (в тому числі від нарахованої пені), а спір стосовно такої декларації та/або податкового повідомлення не підлягає розгляду в адміністративному або судовому порядку.

При поданні платником податку уточнюючого розрахунку до податкової декларації контролюючий орган має право визначити суму податкових зобов’язань за такою податковою декларацією протягом 1095 днів з дня подання уточнюючого розрахунку.

Згідно з підпунктом 14.1.162 пункту 14.1 статті 14 Кодексу пеня — це сума коштів у вигляді відсотків, нарахована на суми грошових зобов’язань у встановлених Податковим кодексом випадках та не сплачена у встановлені законодавством строки.

Тобто після закінчення встановлених Податковим кодексом строків погашення узгодженого грошового зобов’язання на суму податкового боргу (включаючи суму штрафних санкцій за їх наявності та без урахування суми пені) нараховується пеня без урахування строків давності, визначених пунктом 102.1.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області