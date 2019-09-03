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«Безпрограшна» серія Михайличенка

03.09.201903.09.2019Автор Богдан Дікальчук
«Безпрограшна» серія Михайличенка

Під керівництвом нового головного тренера Олексія Михайличенка київське «Динамо» провело вже другу зустріч. Безпрограшній серії команди навряд чи пораділи вболівальники колективу — дві нічиї збільшили відставання від донецького «Шахтаря» до десяти пунктів.

Утім на завершальний недільний поєдинок шостого туру, в якому луганська «Зоря» в Запоріжжі приймала саме київське «Динамо», біло-сині, спочатку здалося, вийшли лишень із бажанням про перемогу. І ледве не до завершення першого тайму підкріплювали його діями на полі. На вісімнадцятій хвилині Жерсон Родрігес вдало зіграв на випередження після навісу Карлоса де Пени. На 36-й уже сам аргентинець, скориставшись неузгодженими діями захисників господарів, ударом із доволі гострого кута вдруге змусив Микиту Шевченка вийняти м’яч із сітки власних воріт. Та ще й у проміжку між двома цими результативними атаками досвідчений рефері Костянтин Труханов не зарахував, на думку більшості, чистий гол після штрафного у виконанні Віктора Циганкова.

Однак, знову ж таки на думку більшості як експертів, так і вболівальників, динамівці в цій грі на виграш не заслужили. Й одним із тих, хто змусив гостей під завісу матчу думати вже про те, аби не втратити нічиєї, став… син наставника киян Богдан Михайличенко. Колишній крайній захисник віцечемпіонів, якого в обмін на укладення контракту з Олександром Караваєвим перед початком сезону відправили до «Зорі» вже на постійній основі, своїми фланговими ривками довів захисників конкурента ледве не до виснаження. До того ж саме завдяки його старанням господарі зуміли розмочити рахунок ще до перерви. На 42-й хвилині після потужного удару Богдана Денис Бойко відбив м’яч перед собою. Й іншому колишньому динамівцеві Артемові Громову на добиванні вдалося без зусиль випередити неповоротких центральних оборонців Микиту Бурду з Тамашем Кадаром.

А після побаченого в другому таймі чимало фахівців уже всерйоз завели мову про те, що динамівцям доведеться докласти чимало зусиль для того, аби вберегтися від зазіхань команди Віктора Скрипника на друге місце в чемпіонаті. На щастя, хоча би в цій окремій зустрічі нічию віцечемпіони вберегли, пропустивши тільки ще раз після казкового удару на 82-й хвилині німецького легіонера «Зорі» Йоеля Абу Ханни «бісіклетою» — 2:2. «Безпрограшна» серія Олексія Михайличенка продовжилася.

В інших зустрічах шостого туру зафіксовано такі результати: «Десна» — «Карпати» — 0:0, «Дніпро-1» — «Колос» — 2:1, «Ворскла» — «Олександрія» — 0:1, «Львів» — «Маріуполь» — 0:1, «Олімпік» — «Шахтар» — 0:4.

В елітному дивізіоні вітчизняного футболу настала двотижнева пауза, пов’язана з виступами національної збірної.

Фото з вільних джерел