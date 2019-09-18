Дебіторська заборгованість оподатковується

Відповідно до пункту 177.2 статті 177 Податкового кодексу України об’єктом оподаткування є чистий оподатковуваний дохід, тобто різниця між загальним оподатковуваним доходом (виручка у грошовій та не грошовій формі) i документально підтвердженими витратами, пов’язаними з господарською діяльністю фізичної особи — підприємця. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

До складу загального оподатковуваного доходу зараховується виручка, що надійшла фізичній особі — підприємцю як в грошовій, так і в натуральній формі, а саме:

— виручка у вигляді безготівкових грошових коштів, що надійшли на банківський рахунок чи в готівковій формі безпосередньо підприємцю чи його працівникам на місці здійснення розрахунків (в тому числі відсотки банку);

— виручка в натуральній (не грошовій формі);

— суми штрафів і пені, отримані від інших суб’єктів підприємництва за договорами цивільно-правового характеру за порушення умов договорів та інші доходи, які пов’язані із здійсненням підприємницької діяльності.

Відповідно до пункту 4 розділу «Загальні положення» Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська заборгованість», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 8 жовтня 1999 року за номером 237, дебіторська заборгованість — це сума заборгованості дебіторів підприємству (фізичні особі — підприємцю) на певну дату.

При цьому, якщо у фізичної особи — підприємця на момент проведення процедури припинення підприємницької діяльності рахується дебіторська заборгованість і вона не погашається, то у фізичної особи — підприємця не виникає доходу.

Однак, якщо після закінчення процедури припинення підприємницької діяльності фізичній особі погашається сума дебіторської заборгованості юридичною особою — боржником, то уся сума цієї заборгованості підлягає оподаткуванню за загальними правилами, встановленими розділом IV Податкового кодексу для платників податку — фізичних осіб.

Суб’єкти господарювання, які, відповідно до норм Податкового кодексу, відносяться до податкових агентів, при виплаті доходів фізичній особі повинні нарахувати та утримати податок на доходи фізичних осіб.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області