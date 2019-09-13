Ідентичні за чіпкістю ходи

Після перших надісланих пропозицій 41-го ходу чорних у партії між майстром спорту Іваном Хабінцем і читачами «ВЖ плюс» здалося, що останні зупиняться на варіанті 41… Tb1—b5!? Саме його запропонували Руслан Шпилик із Сільця Підгаєцького району, Станіслав Суханицький з Лубен на Полтавщині, Богдан Буковський із Козової, Ігор Пастернак з Тернополя і Олександр Кислий із Теребовлі.

Однак вони залишилися другими. Оскільки більшість вибрала ідентичний за чіпкістю маневр 41… Тb8—b7!? Мова про Валерія Грохольського із Чемерівців на Хмельниччині, його земляка з обласного центру Ярослава Понятишина, Ігоря Чайку з Тернополя, Тимура Каю з турецького Стамбула, Арсена Фастовця і Тетяну Борисяк із Теребовлі, Валентина Гульку з Чорткова, Івана Заїку з Новограда-Волинського на Житомирщині і Богуслава Майора з польського Мінська Мазовецького.

А ще один варіант — 41… Tb1—b2 (беручи під приціл пункт f2) — запропонували Мирон Постолан із Жукова Бережанського району та Ірина Зенчак-Гулька з Чорткова.

І. ХАБІНЕЦЬ — читачі «ВЖ плюс»

Іспанська партія

е2—е4, е7—е5 Kg1—f3, Kb8—c6 Cf1—b5, a7—a6 Сb5—a4, Kg8—f6 0—0, Cf8—e7 d2—d4!? e5:d4 Tf1—e1, 0—0 е4—е5, Kf6—d5 Ca4—b3, Kd5—b6 Kf3:d4, Кс6:d4 Фd1:d4, d7—d5 e5:d6, Ce7:d6 Cc1—f4, Cd6:f4 Фd4:f4, Cc8—e6 Kb1—c3, Ce6:b3 a2:b3, Kb6—d5!? Kc3:d5, Фd8:d5 Te1—e7, Ta8—d8 Фf4:c7, Фd5—d1+ Te7—e1, Фd1—d2 Фc7:b7, Фd2:c2 Фb7:a6, Фc2:b3 Фa6—a3, Td8—b8 Te1—e2, Фb3—b5 Фa3—f3, Фb5—c4 Те2—d2, Tb8—b3 Фf3—d1, g7—g6 Ta1—a3, Тb3—b7 g2—g3, Tf8—b8 Ta3—a4, Фс4—с5 Тd2—d8+ Крg8—g7 Тd8—d5, Фс5—е7 Та4—f4, Td7:b2 Фd4+ Kpg7—g8 Td5—d7, Tb2—b1+ Kpg1—g2, Фe7—e6 Tf4:f7, Фе6:f7 Td7:f7, Кpg8:f7 Фd4—d5+ Kpf7—g7 g3—g4, h7—h6 h2—h4, Tb8—b7 Фd5—d4+ …?

Черга за 42-м ходом чорних. Свій варіант до понеділка, 23 вересня, надсилайте на електронну адресу dik@fl.te.ua або повідомте за номерами телефонів (098)323-43-34, (0352)23-54-65. До гри можна приєднатися і в ендшпілі партії. Найактивніші ж учасники отримають призи.

ЕСТЕТИКА В ШАХАХ

ВИГРАШ

Удачі!

І. ХАБІНЕЦЬ.

Фото з вільних джерел