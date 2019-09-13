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Ідентичні за чіпкістю ходи

13.09.201913.09.2019Автор Богдан Дікальчук
Ідентичні за чіпкістю ходи

Після перших надісланих пропозицій 41-го ходу чорних у партії між майстром спорту Іваном Хабінцем і читачами «ВЖ плюс» здалося, що останні зупиняться на варіанті 41… Tb1—b5!? Саме його запропонували Руслан Шпилик із Сільця Підгаєцького району, Станіслав Суханицький з Лубен на Полтавщині, Богдан Буковський із Козової, Ігор Пастернак з Тернополя і Олександр Кислий із Теребовлі.

Однак вони залишилися другими. Оскільки більшість вибрала ідентичний за чіпкістю маневр 41… Тb8—b7!? Мова про Валерія Грохольського із Чемерівців на Хмельниччині, його земляка з обласного центру Ярослава Понятишина, Ігоря Чайку з Тернополя, Тимура Каю з турецького Стамбула, Арсена Фастовця і Тетяну Борисяк із Теребовлі, Валентина Гульку з Чорткова, Івана Заїку з Новограда-Волинського на Житомирщині і Богуслава Майора з польського Мінська Мазовецького.

А ще один варіант — 41… Tb1—b2 (беручи під приціл пункт f2) — запропонували Мирон Постолан із Жукова Бережанського району та Ірина Зенчак-Гулька з Чорткова.

І. ХАБІНЕЦЬ — читачі «ВЖ плюс»

Іспанська партія

  1. е2—е4, е7—е5
  2. Kg1—f3, Kb8—c6
  3. Cf1—b5, a7—a6
  4. Сb5—a4, Kg8—f6
  5. 0—0, Cf8—e7
  6. d2—d4!? e5:d4
  7. Tf1—e1, 0—0
  8. е4—е5, Kf6—d5
  9. Ca4—b3, Kd5—b6
  10. Kf3:d4, Кс6:d4
  11. Фd1:d4, d7—d5
  12. e5:d6, Ce7:d6
  13. Cc1—f4, Cd6:f4
  14. Фd4:f4, Cc8—e6
  15. Kb1—c3, Ce6:b3
  16. a2:b3, Kb6—d5!?
  17. Kc3:d5, Фd8:d5
  18. Te1—e7, Ta8—d8
  19. Фf4:c7, Фd5—d1+
  20. Te7—e1, Фd1—d2
  21. Фc7:b7, Фd2:c2
  22. Фb7:a6, Фc2:b3
  23. Фa6—a3, Td8—b8
  24. Te1—e2, Фb3—b5
  25. Фa3—f3, Фb5—c4
  26. Те2—d2, Tb8—b3
  27. Фf3—d1, g7—g6
  28. Ta1—a3, Тb3—b7
  29. g2—g3, Tf8—b8
  30. Ta3—a4, Фс4—с5
  31. Тd2—d8+ Крg8—g7
  32. Тd8—d5, Фс5—е7
  33. Та4—f4, Td7:b2
  34. Фd4+ Kpg7—g8
  35. Td5—d7, Tb2—b1+
  36. Kpg1—g2, Фe7—e6
  37. Tf4:f7, Фе6:f7
  38. Td7:f7, Кpg8:f7
  39. Фd4—d5+ Kpf7—g7
  40. g3—g4, h7—h6
  41. h2—h4, Tb8—b7
  42. Фd5—d4+ …?

Черга за 42-м ходом чорних. Свій варіант до понеділка, 23 вересня, надсилайте на електронну адресу dik@fl.te.ua або повідомте за номерами телефонів (098)323-43-34, (0352)23-54-65. До гри можна приєднатися і в ендшпілі партії. Найактивніші ж учасники отримають призи.

ЕСТЕТИКА В ШАХАХ

ВИГРАШ

Удачі!

І. ХАБІНЕЦЬ.

Фото з вільних джерел