Інформація з обмеженим доступом

Персональні дані фізичних осіб — платників податків із Державного реєстру фізичних осіб — платників податків (ДРФО) є інформацією з обмеженим доступом. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Без згоди фізичної особи — платника податків її персональні дані можуть передаватися в таких випадках:

1) за рішенням суду;

2) коли передача персональних даних прямо передбачена законом України і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини, зокрема:

органам державної виконавчої служби на їх письмову вимогу з питань виконання рішень судів та рішень, що підлягають примусовому виконанню відповідно до Закону України «Про виконавче провадження», щодо персональних даних фізичної особи з ДРФО.

На сьогодні відповідно до Порядку надання інформації Державною податковою службою України на запити органів державної виконавчої служби та приватних виконавців, затвердженого спільним наказом Міністерства юстиції України, Міністерства фінансів України від 13 грудня 2016 року за номером 3639/5/1085, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 19 грудня 2016 року за номером 1652/29782, ДПС надає на запити органів державної виконавчої служби інформацію з ДРФО, зокрема, про джерела отримання доходів боржників — фізичних осіб.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області